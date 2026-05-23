Arthur Fils dà forfait al Roland Garros | cambia l’avversario di Wawrinka interessato anche Cinà
Arthur Fils, numero 19 del ranking ATP e testa di serie 17, si è ritirato dal singolare maschile di Roland Garros 2026, pochi giorni prima dell’inizio del torneo. La sua assenza comporta la modifica nel tabellone e l’assegnazione di un nuovo avversario per il giocatore svizzero, che aveva già un incontro programmato. Tra i possibili sostituti, anche un tennista italiano.
Arriva un forfait a tabellone compilato nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: alla vigilia dell’inizio del secondo torneo stagionale del Grand Slam arriva il ritiro del padrone di casa francese Arthur Fils, numero 19 del ranking ATP e testa di serie numero 17. Il motivo è lo stesso che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca pochi giorni fa nell’ ATP Masters 1000 di Roma, ovvero un dolore all’anca. In conferenza stampa il transalpino ha confidato: “ Non voglio correre rischi, lavorerò per cercare di essere pronto a giocare sull’erba “. Fils dunque cercherà di essere pronto almeno per Wimbledon, intanto il suo posto in tabellone viene preso dal lucky loser neerlandese Jesper de Jong, che esordirà contro l’ elvetico Stan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arthur Fils - future Roland Garros champion:
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