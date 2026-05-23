Arthur Fils dà forfait al Roland Garros | cambia l’avversario di Wawrinka interessato anche Cinà

Notizia in breve

Arthur Fils, numero 19 del ranking ATP e testa di serie 17, si è ritirato dal singolare maschile di Roland Garros 2026, pochi giorni prima dell’inizio del torneo. La sua assenza comporta la modifica nel tabellone e l’assegnazione di un nuovo avversario per il giocatore svizzero, che aveva già un incontro programmato. Tra i possibili sostituti, anche un tennista italiano.