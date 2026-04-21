Definito l’avversario di Federico Cinà nell’ATP di Madrid | spicchio di tabellone con Sinner

Al termine delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Madrid, Federico Cinà ha scoperto il nome del suo avversario nel primo turno. L’azzurro, che aveva ricevuto una wild card, affronterà un giocatore proveniente dal tabellone di qualificazione o un lucky loser. Il suo avversario sarà inserito nello stesso spicchio di tabellone in cui si trovano anche alcuni dei principali favoriti del torneo.

Il danese si trova al numero 169 nel ranking ATP, ha 22 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Cinà e Møller: il vincitore affronterà al secondo turno il canadese Gabriel Diallo, numero 32, poi nel terzo turno possibile incrocio con Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo. Ballan: “Seixas è stato gestito con più gradualità di Finn nelle categorie giovanili. Vedo due favoriti al Giro” L’ultimo campione del mondo italiano tra i professionisti resta Alessandro Ballan, che conquistò la maglia iridata nel 2008 a Varese. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014.🔗 Leggi su Oasport.it

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