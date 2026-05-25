Deciso il giorno in cui torneranno a scuola gli studenti abruzzesi | il calendario scolastico 2026 2027

Il calendario scolastico per l'anno 20262027 è stato approvato e stabilisce le date di inizio e fine delle lezioni per tutte le scuole della regione. Gli studenti abruzzesi torneranno in classe in una data specifica, valida per ogni ordine e grado di scuola. La pianificazione riguarda l'intero anno scolastico e include anche le festività e le sospensioni delle attività didattiche. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, senza differenziazioni tra ordini di scuola.

Approvato il calendario scolastico regionale per l'anno 20262027, valido per le scuole di ogni ordine e grado. Come deciso dalla giunta regionale, le lezioni riprenderanno mercoledì 16 settembre 2026; come già accaduto in passato sarà la conclusione a essere differenziata, poiché il termine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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