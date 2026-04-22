Calendario scolastico 2026-2027 feste e ponti | delusione per gli studenti italiani

Il calendario scolastico 2026-2027 sta entrando nel vivo, con le Regioni che stanno annunciando le date di inizio delle lezioni per il prossimo settembre. Le programmazioni delle vacanze e i ponti sono ancora in fase di definizione, suscitando reazioni tra gli studenti italiani che si aspettavano dettagli più chiari e anticipati. Le comunicazioni ufficiali vengono diffuse progressivamente, mentre gli istituti si preparano a organizzare il nuovo anno scolastico.

Il calendario scolastico 2026-2027 sta prendendo forma in questi giorni, con le Regioni impegnate a comunicare, una dopo l’altra, le date di inizio delle lezioni previste per il prossimo settembre. Come ogni anno, l’attenzione di famiglie e studenti non si concentra soltanto sul ritorno in classe, ma anche sulle possibili pause durante l’anno, quelle occasioni utili per organizzare brevi vacanze o semplici momenti di pausa dalla routine scolastica. Eppure, guardando alle prime anticipazioni, emerge subito un quadro poco favorevole per chi spera nei cosiddetti ponti. Il nuovo anno scolastico, infatti, si preannuncia particolarmente povero di occasioni di pausa prolungata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Calendario anno scolastico 2026/2027: inizio e fine lezioni, vacanze e pontiL'anno scolastico 20262027 in Toscana inizierà martedì 15 settembre per concludersi giovedì 10 giugno (30 giugno per la scuola dell'infanzia). Leggi anche: Calendario scolastico 2026/2027, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione e i ponti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Il calendario scolastico 2026-2027; Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione; Calendario scolastico 2026 2027, maledizione su feste e ponti. Calendario scolastico 2026/2027: tutte le date di inizio e le festività, regione per regioneCalendario scolastico 2026/27:Bolzano il 7 settembre, il 10 Valle d'Aosta e Veneto, Lombardia il 12: in attesa delle date da tutte le regioni ... bimbisaniebelli.it Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it Calendario scolastico 2026/2027: quando inizia la scuola, ponti e festività Quando inizia la scuola nel 2026/2027 Si inizia già a delineare il calendario scolastico 2026/2027, con le Regioni che stanno fissando le date di rientro dopo la pausa estiva. Come se - facebook.com facebook Il calendario scolastico 2026-2027 parte da un dato comune, ricostruito ieri dalla nostra redazione sulle festività nazionali: l’anno offre pochi “ponti naturali”, perché il 1° novembre cade di domenica, il 25 aprile ancora di domenica e il 1° maggio di … x.com