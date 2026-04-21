Scuola rivoluzione calendario 2026 2027 | cosa cambia regione per regione tutti gli studenti a casa il 4 ottobre

Il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 è stato ufficialmente definito e varia da regione a regione. Tra le principali novità, tutti gli studenti saranno a casa il 4 ottobre, giorno di inizio delle lezioni in molte aree. Le date di inizio e fine delle lezioni, così come le festività, sono state comunicate dalle autorità regionali, con variazioni significative tra le diverse zone del paese.

Scuola, si delinea il calendario del prossimo anno scolastico 2026-2027. Ecco le decisioni delle singole regioni con tutte le date. La mappa Anche se grazie all'autonomia scolastica sono i singoli istituti a poter decidere il calendario scolastico, le Regioni hanno già iniziato a tracciare la mappa dei giorni di presenza e di vacanza del prossimo anno scolastico 20262027. Il calendario I primi a rientrare tra i banchi saranno come sempre gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, che già il 7 settembre varcheranno la soglia delle aule. Pochi giorni dopo, il 10 settembre, toccherà ai ragazzi di Valle d'Aosta, Veneto e Provincia di Trento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scuola, rivoluzione calendario 2026/2027: cosa cambia regione per regione, tutti gli studenti a casa il 4 ottobre Notizie correlate Leggi anche: Calendario scolastico 2026/2027, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione e i ponti Leggi anche: Vacanze di Pasqua 2026 a scuola: tutte le date di chiusura e riapertura nel calendario scolastico regione per regione Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scuola, rivoluzione calendario 2026/2027: cosa cambia regione per regione, tutti gli studenti a casa il 4 ottobre; Scioperi, il calendario di maggio 2026: bus, treni, scuola. Date e orari di un mese di fuoco; Calendario scolastico 2026-27 del Veneto: quando si comincia, feste, ponti e vacanze; Pensioni, la svolta digitale: oltre 3 milioni di cedolini in arrivo via email. A maggio attesa per le date di accredito. Scuola, rivoluzione calendario 2026/2027: cosa cambia regione per regione, tutti gli studenti a casa il 4 ottobreScuola, si delinea il calendario del prossimo anno scolastico 2026-2027. Ecco le decisioni delle singole regioni con tutte le date. msn.com Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regioneNel Lazio, l'ultimo giorno sui banchi prima delle vacanze estive è fissato all’ 8 giugno 2027, con proroga al 30 giugno per le scuole dell’infanzia. La Regione ha stabilito anche che gli istituti ... tg24.sky.it Dopo il caso della docente di scuola media che ha tagliato i capelli a un'alunna che faceva troppe domande, torna d'attualità il tema dell'idoneità psicologica degli insegnanti. Quasi il 90% degli studenti si è sentito sminuito almeno una volta da un docente - facebook.com facebook BASTA GITE IN MOSCHEA! #Scuola milanese in visita in #moschea a Saronno. Ennesimo inaccettabile caso di indottrinamento. No alla propaganda musulmana sulla pelle degli alunni! x.com