L’ Inps ha diffuso, attraverso una circolare, una modifica al numero di rate con cui le persone che hanno debiti con l’Istituto per il mancato versamento dei contributi possono saldare la loro posizione. I debitori dell’Inps avranno più tempo per versare l’importo dovuto, con l’obiettivo di assecondare chi vuole risolvere la propria situazione ma si trova in difficoltà economica. Le rate passeranno dalle precedenti 24 mensili a un massimo di 60. La domanda potrà essere effettuata online, avrà effetto per le istanze presentate da gennaio del 2025 ma chi ha domande simili già accolte con il vecchio formato potrà richiedere un aumento del numero di rate del pagamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Debiti con l’Inps fino a 60 rate, come ottenere il pagamento agevolato e recuperare i contributi

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Debiti INPS e INAIL 2025: Come ottenere 60 rate e salvare l'azienda

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