INPS e debiti contributivi ora con dilazioni estese fino a 60 rate mensili | come cambiano le regole

L’INPS ha aggiornato le regole sulle dilazioni dei debiti contributivi, consentendo ora di rateizzare i pagamenti fino a 60 mensilità. La nuova circolare semplifica le procedure di regolarizzazione, rendendo più facile l’accesso alle dilazioni. La possibilità di suddividere i debiti in un numero maggiore di rate si applica alle contribuzioni previdenziali inadempienti. Le nuove disposizioni riguardano anche le modalità di richiesta e le condizioni di accesso alle dilazioni estese.

Con la circolare 602026, l’INPS avvia la riforma per dilazionare i debiti contributivi delle imprese fino a 60 rate mensili. I piani variano in base all’importo e vengono gestiti dalle sedi territoriali tramite domanda online sul Cassetto previdenziale. L’attivazione permette di regolarizzare subito il Durc, a patto di rispettare i pagamenti e i contributi correnti. La riforma dell'INPS per le imprese in difficoltà I nuovi limiti per rateizzare i debiti previdenziali Modalità di domanda online e scadenze delle rate mensili La riforma dell’INPS per le imprese in difficoltà L’INPS ha emanato il 21 maggio 2026 la circolare n. 60 per rendere operativa su tutto il territorio nazionale la riforma della rateizzazione dei carichi contributivi e degli accessori di legge. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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