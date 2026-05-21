Inps nuove regole per rateizzare i debiti contributivi | fino a 60 rate mensili
L'Inps ha approvato un nuovo regolamento che modifica le modalità di rateizzazione dei debiti contributivi. Con questa normativa, i debitori potranno suddividere i pagamenti in un massimo di 60 rate mensili. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che ha emanato la deliberazione n. Invierà ora a tutte le parti coinvolte le istruzioni dettagliate per l'applicazione delle nuove regole. La norma riguarda principalmente le persone e le imprese in ritardo nei versamenti contributivi.
La gestione dei debiti contributivi nei confronti dell'Inps cambia con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento, adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026 e illustrato nella circolare n. 60 del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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