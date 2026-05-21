Inps nuove regole per rateizzare i debiti contributivi | fino a 60 rate mensili

L'Inps ha approvato un nuovo regolamento che modifica le modalità di rateizzazione dei debiti contributivi. Con questa normativa, i debitori potranno suddividere i pagamenti in un massimo di 60 rate mensili. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che ha emanato la deliberazione n. Invierà ora a tutte le parti coinvolte le istruzioni dettagliate per l'applicazione delle nuove regole. La norma riguarda principalmente le persone e le imprese in ritardo nei versamenti contributivi.

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