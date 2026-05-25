De Sabata batte il quorum e spiega i progetti per la Premariacco del futuro
Michele De Sabata ha ottenuto il suo secondo mandato come sindaco di Premariacco, superando il quorum con il solo candidato in corsa. La vittoria è stata confermata dopo che ha raddoppiato il mandato precedente, completando così il suo incarico attuale. La consultazione si è conclusa con il suo successo, senza altri candidati presenti. Ora, De Sabata ha annunciato i progetti per il futuro del paese.
Obiettivo raggiunto: Michele De Sabata ha vinto contro il quorum, essendo l'unico candidato in corsa a Premariacco, raddoppiando così il mandato che ha portato a compimento in questi giorni. Già al mattino si annusava l'aria di rielezione e ancora prima che le urne chiudessero è iniziato il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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