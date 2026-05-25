De Sabata batte il quorum e spiega i progetti per la Premariacco del futuro

Notizia in breve

Michele De Sabata ha ottenuto il suo secondo mandato come sindaco di Premariacco, superando il quorum con il solo candidato in corsa. La vittoria è stata confermata dopo che ha raddoppiato il mandato precedente, completando così il suo incarico attuale. La consultazione si è conclusa con il suo successo, senza altri candidati presenti. Ora, De Sabata ha annunciato i progetti per il futuro del paese.