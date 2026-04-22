Elezioni comunali 2026 a Premariacco | la lista Premariacco riparte

A Premariacco si avvicinano le elezioni comunali del 2026, con la presentazione della lista “Premariacco riparte”. La formazione sostiene il candidato sindaco Michele De Sabata e comprende diversi aspiranti consiglieri. La lista è stata annunciata ufficialmente nelle ultime settimane, in vista della campagna elettorale che si prepara ad aprirsi a breve.

Gli aspiranti consiglieri della lista “Premariacco riparte” a sostegno del candidato sindaco Michele De Sabata.DEMIS ERMACORAnato il 27031975 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)MONIKA DRESCIGnata il 04041973 a BERNA (CH)CARLA GROSSOnata il 15121968 a PALMANOVA (UD)MATILDE COZZAROLOnata il 03031963.🔗 Leggi su Udinetoday.it

DEPOSITATE LE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO: COINVOLTI ... | 21/04/2026

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