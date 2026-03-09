Martedì 10 marzo alle 16, uno studio di Castronno ospiterà il professor Giorgio Grasso, che spiegherà ai cittadini come funziona il referendum confermativo previsto per la fine del mese. La discussione si concentrerà sulle modalità di svolgimento dell'iniziativa e sulla sua validità, dato che si tratta di un referendum senza quorum.

Martedì 10 marzo, alle ore 16, lo studio di Castronno ospiterà il professor Giorgio Grasso per spiegare ai cittadini il funzionamento del referendum confermativo previsto per la fine del mese. L’incontro, parte della rubrica La Materia del giorno, si concentra sulla riforma della giustizia e sul ruolo dei cittadini nel processo costituzionale senza quorum. L’evento si colloca nel cuore della provincia varesina, dove l’Università dell’Insubria offre competenze giuridiche dirette al territorio lombardo. La discussione toccherà temi sensibili come l’indipendenza della magistratura e le responsabilità dei giudici. Il peso istituzionale della consultazione popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum senza quorum: Grasso spiega la riforma giustizia

Articoli correlati

Referendum Giustizia 2026 senza quorum, guida con la spiegazione dagli orari alla separazione delle carriereDomenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia.

Leggi anche: Referendum giustizia, raggiunto quorum

Approfondimenti e contenuti su Referendum senza quorum Grasso spiega...

Argomenti discussi: Referendum giustizia, il sondaggio: il No è avanti e l'affluenza prevista è del 42%. Il Sì può vincere se vota il 49%.

Referendum Giustizia 2026 senza quorum, guida con la spiegazione dagli orari alla separazione delle carrierePer il referendum sulla Giustizia 2026 non serve il quorum essendo confermativo: ecco gli orari in cui i seggi sono aperti il 22 e 23 marzo ... virgilio.it

Perché il prossimo referendum non ha il quorum?Il referendum sulla giustizia 2026 non ha nessun quorum, a differenza di quello su lavoro e cittadinanza. Ma a cosa è dovuta questa differenza? msn.com