De Luca trionfa a Salerno in otto Comuni campani sindaci già eletti

Nella provincia di Salerno, Vincenzo De Luca sta ottenendo una larga riconferma come sindaco. Lo spoglio delle amministrative in Campania mostra che, in otto Comuni della regione, i sindaci sono già stati eletti. La situazione attuale indica che De Luca si avvia a mantenere il suo incarico nel capoluogo di provincia. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore, mentre l’affluenza e le preferenze dei cittadini continuano ad essere monitorate.

Mentre procede lo spoglio delle amministrative in Campania, a Salerno Vincenzo De Luca viaggia verso una larga riconferma alla guida del Comune. La seconda proiezione Opinio per Rai, su un campione dell’11 per cento, accredita l’ex presidente della Regione Campania e già sindaco della città del 59,3 per cento delle preferenze, sostenuto da una coalizione civica di centrosinistra senza il simbolo del Pd sulla scheda. Molto distanti gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita, sostenuto da M5s e Avs, si ferma al 15 per cento, mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi è al 14 per cento. Se a Salerno la partita sembra ormai indirizzata, in otto Comuni campani la sfida elettorale si è invece conclusa ancora prima dell’avvio dello spoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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