De Luca Jr ha festeggiato con una pizza, dichiarando che Avellino è sua. Il centrosinistra si sta preparando a riprendere il controllo del Comune. La manifestazione è avvenuta in un contesto di consolidamento del sostegno politico. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali di altri candidati o partiti, e l’atmosfera è di celebrazione. La vittoria sembra sempre più probabile in vista delle prossime elezioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centrosinistra festeggia ad Avellino e vede sempre più vicino il ritorno alla guida del Comune. Dal comitato elettorale di Nello Pizza arrivano prudenza e soddisfazione mentre lo scrutinio conferma il vantaggio della coalizione sostenuta dal Partito Democratico. “L’obiettivo era quello di riconquistare la guida del Comune di Avellino dopo anni di buio amministrativo”, ha dichiarato Piero De Luca, sottolineando il lavoro svolto “in questi mesi” insieme a candidati, militanti e dirigenti del partito. Il deputato dem ha invitato alla cautela in attesa dei risultati definitivi, ma ha parlato di un dato che “conferma la bontà della scelta fatta insieme all’intero gruppo dirigente del Partito Democratico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca jr brinda con Pizza: “Avellino è nostra”

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