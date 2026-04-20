Piero De Luca | Pizza ha le carte in regola per vincere Avellino ha bisogno di una guida solida

Da avellinotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del Partito Democratico ha espresso soddisfazione per il percorso di confronto interno al partito, sottolineando come le iniziative adottate abbiano contribuito a mantenere unita la varietà di sensibilità presenti. Nella stessa occasione, sono state fatte dichiarazioni riguardo alle possibilità di vittoria di una squadra di calcio, che secondo alcuni osservatori ha buone chance di successo. Si è inoltre parlato delle necessità di leadership per una città locale.

“Esprimo piena soddisfazione, come ho già detto nei giorni scorsi, per l'esito del percorso di confronto che è stato messo in campo all'interno del Partito Democratico con una serie di iniziative che hanno portato a tenere unite tutte le sensibilità del partito che, con grande maturità e senso di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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