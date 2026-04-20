Piero De Luca | Pizza ha le carte in regola per vincere Avellino ha bisogno di una guida solida

Un rappresentante del Partito Democratico ha espresso soddisfazione per il percorso di confronto interno al partito, sottolineando come le iniziative adottate abbiano contribuito a mantenere unita la varietà di sensibilità presenti. Nella stessa occasione, sono state fatte dichiarazioni riguardo alle possibilità di vittoria di una squadra di calcio, che secondo alcuni osservatori ha buone chance di successo. Si è inoltre parlato delle necessità di leadership per una città locale.

“Esprimo piena soddisfazione, come ho già detto nei giorni scorsi, per l'esito del percorso di confronto che è stato messo in campo all'interno del Partito Democratico con una serie di iniziative che hanno portato a tenere unite tutte le sensibilità del partito che, con grande maturità e senso di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Piero De Luca benedice Pizza e chiama all’unità il centrosinistraTempo di lettura: 2 minuti Si riporta la nota del segretario regionale del Pd Piero De Luca: ”Esprimo profonda soddisfazione per l’esito della... Buffon resta fiducioso: «La Juve ha le carte in regola per centrare il quarto posto. Spalletti? C’è una cosa che è sotto gli occhi di tutti»di Redazione JuventusNews24Buffon, le dichiarazioni dell’ex portiere sulla serrata lotta per il quarto posto e l’eccellente lavoro del tecnico con i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Piero De Luca: Soddisfazione per proposta candidatura Nello Pizza; Pd il giorno dopo, si dimette Gengaro, Controvento non partecipa alla riunione, Piero De Luca plaude a Pizza....; Piero De Luca benedice Pizza e chiama all’unità il centrosinistra. Pd il giorno dopo, si dimette Gengaro, Controvento non partecipa alla riunione, Piero De Luca plaude a Pizza....In& una nota stampa Antonio Gengaro& ha& annunciato le sue dimissioni dalla direzione provinciale del partito democratico di Avellino& .& A malincuore, rassegno le mie dimissioni, irrevocabili, da co ... tusinatinitaly.it Piero De Luca. . La Premier ha spinto finora l’Italia nell’angolo, isolata in Europa e irrilevante a livello internazionale, con un linea politica sbagliata di totale subalternità a Trump, per il quale invocava addirittura il Premio Nobel per la pace. Ora prova, imbarazz - facebook.com facebook