Dopo l’annuncio della candidatura di Nello Pizza come candidato sindaco del centrosinistra in provincia di Avellino, si registra un clima di fiducia tra i politici del territorio. In particolare, il figlio di un ex governatore ha espresso parole di benedizione nei confronti di Pizza, dichiarando che si può “voltar pagina”. La scelta di Pizza, collegata al cosiddetto “campo largo”, segna un passo importante nel panorama politico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Clima di fiducia e responsabilità nel centrosinistra irpino dopo l’individuazione di Nello Pizza come candidato sindaco del cosiddetto “campo largo”. A ribadirlo è stato Piero De Luca, intervenuto in città per incontrare il candidato e fare il punto sul percorso politico che ha portato alla sintesi all’interno del Partito Democratico e della coalizione. “Esprimo piena soddisfazione per l’esito di un confronto lungo, ampio e rispettoso di tutte le sensibilità – ha dichiarato De Luca –. Un percorso che ha visto il Partito Democratico protagonista di un dibattito serio e maturo, capace di tenere unite tutte le anime del partito.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca jr benedice Pizza: “Volteremo pagina”

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