Il presidente del Napoli ha convocato la dirigenza per discutere le strategie future del club. Secondo il Corriere dello Sport, la riunione di oggi è considerata decisiva per le decisioni sul mercato e sulla programmazione della squadra. Non sono stati forniti dettagli sui temi trattati, ma si tratta di un incontro importante per il percorso della società in vista della prossima stagione. La riunione si svolge in un momento di attenzione crescente sul club.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella di oggi si preannuncia come una giornata cruciale per il futuro del Napoli. È infatti in programma un vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna, un incontro destinato a definire le prossime mosse del club sotto diversi aspetti strategici. Al centro del confronto ci sarà innanzitutto la scelta del nuovo allenatore, tema prioritario per la società azzurra in vista della prossima stagione. Il summit servirà a fare il punto sulle valutazioni in corso e a delineare con maggiore chiarezza i margini operativi del club, sia sul piano tecnico sia su quello economico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis riunisce la dirigenza: il Napoli pianifica il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

Notizie e thread social correlati

Da Conte a De Bruyne: ADL pianifica il futuro del NapoliIl presidente del Napoli sta definendo le strategie per le prossime settimane, concentrandosi sugli investimenti e le sessioni di mercato.

De Bruyne – Napoli, il futuro è segnato: la dirigenza l’ha comunicato al giocatoreIl Napoli sta pianificando il futuro e ha comunicato al centrocampista belga l’intenzione di proseguire insieme nella prossima stagione.

Si parla di: De Laurentiis non vende il Napoli: il 'no' alla super offerta da 2 miliardi.

De Laurentiis, il processo per falso in bilancio slitta a dicembre. I dettagliSlitta il processo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso il bilancio: in attesa di riunire le posizioni, la corte ha rinviato a dicembre il processo in attesa della ... ilmessaggero.it

Napoli, falso in bilancio: l'avvio del processo a De Laurentiis slitta al 2 dicembreSlitta al 2 dicembre prossimo l'avvio del processo che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui la Procura di Roma contesta ... msn.com