Il Napoli sta pianificando il futuro e ha comunicato al centrocampista belga l’intenzione di proseguire insieme nella prossima stagione. La società azzurra sta lavorando per rinforzare la squadra, con particolare attenzione a elementi di esperienza e qualità. Nonostante la corsa allo scudetto, la proprietà si concentra anche sulla programmazione a lungo termine, e De Bruyne rappresenta uno dei pilastri su cui si basa questa strategia.

Il Napoli lotterà fino alla fine, ma lo Scudetto resta solo un miraggio. La società azzurra vuole gettare le basi per la prossima stagione e uno dei punti di fermi sarà Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga rimarrà in Italia almeno per un’altra stagione: il contratto non è in discussione nonostante l’infortunio del 25 ottobre che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per 28 partite. De Bruyne e il Napoli: il rinnovo non è tema di mercato. La dirigenza partenopea ha chiarito la situazione del belga attraverso la “Gazzetta dello Sport”. Il giocatore proseguirà la sua avventura all’ombra del Vesuvio senza alcun dubbio sulla permanenza. La storia di De Bruyne in azzurro continua, con il tempo necessario per scrivere nuovi capitoli importanti nella sua carriera.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne – Napoli, il futuro è segnato: la dirigenza l’ha comunicato al giocatore

DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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