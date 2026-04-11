Da Conte a De Bruyne | ADL pianifica il futuro del Napoli

Il presidente del Napoli sta definendo le strategie per le prossime settimane, concentrandosi sugli investimenti e le sessioni di mercato. Tra le priorità ci sono possibili arrivi e cessioni di calciatori, con l'obiettivo di rafforzare la rosa per la stagione in corso. Sono in corso incontri e valutazioni interne per pianificare le mosse future, senza ancora annunciare decisioni ufficiali.

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per pianificare al meglio il futuro della squadra partenopea: sul tavolo il nodo allenatore e le possibili scelte in chiave mercato. “Il futuro di Conte sarà uno dei temi caldi della prossima estate. Il tecnico azzurro nella conferenza post Milan ha aperto alla Nazionale. Il discorso è ancora tutto in divenire, la decisone verrà presa a fine stagione nell’incontro con De Laurentiis. Tutto dipenderà dall’eventuale chiamata del nuovo presidente federale. Ma, in assenza di questo, un’altra chiave di lettura è la sintonia giusta con De Laurentiis per la costruzione della squadra. Conte ha un altro anno di contratto, se l’idillio dovesse andare avanti sarebbe abbastanza probabile il rinnovo fino al 2028.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Da Conte a De Bruyne: ADL pianifica il futuro del Napoli Vertice cruciale per il futuro del Napoli: ADL incontra Conte, tre temi sul tavoloA nove partite dal termine della stagione, il Napoli si prepara a un confronto decisivo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore... Napoli, Conte a DAZN pre Torino: «In queste 11 partite scriveremo il futuro dell’anno prossimo. Vi svelo come stanno Anguissa e De Bruyne»Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli...