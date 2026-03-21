occhio de laurentiis guarda quanta gente si mette in fila per visitare lo stadio maradona non sottovalutarne il fascino

Numerose persone si sono formate in fila per visitare lo stadio Maradona, attirate dal suo fascino. La fila inizia dalla 8 e si estende lungo il ponte, con molti che aspettano con pazienza il proprio turno. La presenza di così tanti visitatori evidenzia l'interesse crescente verso il complesso e la sua importanza. La scena si svolge in un clima di attesa e curiosità, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Occhio De Laurentiis, guarda quanta gente si mette in fila per visitare il Maradona (non sottovalutarne il fascino) Si sono messi in fila a cominciare dalla 8.30. Sono in tanti, tantissimi, che hanno scelto anche lo stadio Maradona per la giornata del Fai (Fondo per l’ambiente italiano). Tecnicamente è quella che si definisce fila a ferro di cavallo. La foto non ha bisogno di ulteriori commenti. De Laurentiis dovrebbe riflettere ma sappiamo che ci sta riflettendo da tempo, anche perché un milione di euro per lo stadio è una somma a dir poco proibitiva e se non lo ha costruito nei primi ventidue anni, difficilmente lo farà in seguito. Con trecento o quattrocento milioni, non si realizza un bel niente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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