De Laurentiis ha già un prescelto per il dopo Antonio Conte

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando il possibile sostituto di Antonio Conte alla guida della squadra. La società ha già individuato un candidato per il ruolo, mentre le decisioni definitive sono ancora in fase di discussione. La scelta del nuovo allenatore sarà presa in vista della prossima stagione, senza aver ancora annunciato ufficialmente il nome scelto. La situazione rimane in evoluzione, con le valutazioni interne ancora in corso.