De Laurentiis e i mali del calcio | tutta colpa del governo

De Laurentiis ha attribuito i problemi del calcio italiano alle decisioni del governo. Ha dichiarato che le difficoltà del settore derivano da interventi governativi e normative che hanno ostacolato il settore. La sua analisi si concentra sulla responsabilità delle istituzioni pubbliche, senza menzionare altri fattori o responsabilità interne al mondo del calcio. La sua opinione si inserisce nel dibattito pubblico sulle cause del declino dello sport nel paese.

Finalmente uno che ha finalmente capito le cause dei problemi del calcio italiano: De Laurentiis Aurelio ha spiegato che la colpa è del governo, del ministro Abodi che ha fatto dei «casini» contro il settore giovanile e dell’altro ministro Giorgetti che sulla scrivania ha la maglia del Southampton e dunque «che gli frega del calcio italiano». E poi i politici chiedono favori e biglietti per entrare allo stadio e dunque il sistema ha ostacolato le grandi riforme (anche l’ex governatore De Luca che scese in campo contro la Juventus nella vicenda Covid «!ringraziateci per non aver contagiato Ronaldo »?). Mistero buffo, De Laurentiis lo ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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