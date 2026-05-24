Aurelio De Laurentiis ha scelto di non celebrare il suo 77esimo compleanno con un record di plusvalenza nel calcio italiano. L'imprenditore ha deciso di non divulgare i dettagli finanziari relativi alle operazioni di vendita di giocatori, che avrebbero potuto generare la plusvalenza più alta mai registrata nel settore. La notizia riguarda esclusivamente aspetti economici legati alla gestione della società calcistica.

Aurelio De Laurentiis non ha voluto festeggiare il 77esimo compleanno col record della plusvalenza più ricca della storia del calcio. Ventidue anni fa, ottenne un prestito di 30 milioni di euro da Unicredit e, di questi 30, 16,6 li mise nel Napoli. Oggi, primavera 2026, la notizia è che ha rifiutato una mega offerta di 2 miliardi di euro per acquistare la sua creatura. Ossia il Napoli. Che raccolse in un’aula del tribunale fallimentare e che – di piano quinquennale in piano quinquennale – ha portato a crescere in campo e fuori. È inutile qui ricordare, perché lo sanno tutti, che fino al terzo scudetto, ossia fino al 2023, De Laurentiis a Napoli ha vissuto in un clima di ostilità più o meno diffusa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - My way, De Laurentiis è il Frank Sinatra del calcio italiano

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