Auriemma | De Laurentiis è già al lavoro per il sostituto di Conte

Il presidente di una squadra di calcio sta attualmente cercando un nuovo allenatore dopo aver esonerato l’ex tecnico. Secondo alcune fonti, le interlocuzioni con diversi candidati sono già in corso e si stanno valutando le possibili alternative. La decisione finale dovrebbe essere presa nel prossimo futuro, con l’obiettivo di trovare un sostituto che possa guidare la squadra nella prossima stagione.

"> De Laurentiis alla Ricerca del Sostituto di Conte. Il mondo del calcio è in costante evoluzione e i cambiamenti nei club spesso portano a notizie clamorose. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sta dimostrando un’attività frenetica sul mercato e secondo quanto riportato nell’ultima intervista rilasciata, è chiaro che si sta già muovendo per trovare un sostituto per Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham Hotspur. La Visione di Auriemma. Giuseppe Auriemma, noto giornalista sportivo, ha espresso le sue considerazioni riguardo a tale mobilitazione. Infatti, secondo Auriemma, De Laurentiis non sta perdendo tempo nel definire strategie future.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Auriemma: “De Laurentiis è già al lavoro per il sostituto di Conte”. Leggi anche: Infortuni Napoli, Auriemma tira in ballo De Laurentiis: “Chiedesse spiegazioni a Conte!” Leggi anche: Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis, il terzo anno a Napoli è già scritto (Repubblica)