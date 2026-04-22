Davide Frattesi si avvicina alla conclusione della sua esperienza con l’Inter. Dopo settimane di trattative e rumors, sembra probabile un suo trasferimento altrove durante la prossima sessione di mercato. La società nerazzurra continua a lavorare per trovare una soluzione, mentre il calciatore si prepara a lasciare Appiano Gentile. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le indiscrezioni indicano che il suo addio potrebbe essere imminente.

Davide Frattesi è sempre più vicino a dire addio ad Appiano Gentile. Dopo varie sessioni di mercato in cui è sempre stato al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, la prossima estate potrebbe essere quella giusta per salutare definitivamente i colori nerazzurri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Roma non ha mai smesso di seguire il calciatore e Frattesi gradirebbe la destinazione, ritornando nella squadra nella quale è cresciuto ma in cui non ha mai esordito nonostante tre convocazioni in prima squadra. Inter-Frattesi, un amore illusorio. L’amore tra l’Inter e Frattesi non è mai definitivamente sbocciato. Il centrocampista italiano è stato acquistato per una cifra intorno ai 35 milioni dal Sassuolo nell’estate 2023 ed è atterrato ad Appiano Gentile con un grande bagaglio di aspettative.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Frattesi ai saluti: la Roma non molla la presa

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