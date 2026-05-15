Frattesi ai saluti | Conta il percorso Il suo post sui social e la valutazione dell' Inter

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni anni trascorsi in nerazzurro, il centrocampista ha salutato la squadra con un messaggio sui social in cui ha sottolineato che ciò che conta è il percorso fatto finora. La sua partenza ha attirato l’attenzione sui social e ha portato a discussioni sulla sua valutazione da parte dell’Inter. Nonostante abbia spesso giocato come riserva, il giocatore ha evidenziato il contributo dato alla squadra nel tempo. La sua uscita ha aperto un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

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C’eravamo tanto amati, abbracciati, esultato insieme all’ultimo minuto. E adesso? Ognuno per la sua strada con reciproco rispetto a tanti, tanti grazie. Davide Frattesi - a meno di colpi di scena - lascerà l’Inter. Lo scenario in vista dell’estate è questo. L’ultimo post dell’azzurro, arrivato dopo la vittoria della Coppa Italia, è stato criptico: “Conta il percorso. Grazie”. Con tanto di cuore rosso a fine didascalia. Il manifesto di come le strade siano destinate a separarsi. Frattesi è sul mercato. Il suo contratto scade a giugno 2028 e i nerazzurri ascolteranno offerte intorno ai 25 milioni. Ovviamente, considerando l’età, il valore e quanto dato all’Inter in questi anni - pur giocando da riserva e spesso da subentrato -, non sarà “svenduto”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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