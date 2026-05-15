Frattesi ai saluti | Conta il percorso Il suo post sui social e la valutazione dell' Inter

Dopo alcuni anni trascorsi in nerazzurro, il centrocampista ha salutato la squadra con un messaggio sui social in cui ha sottolineato che ciò che conta è il percorso fatto finora. La sua partenza ha attirato l’attenzione sui social e ha portato a discussioni sulla sua valutazione da parte dell’Inter. Nonostante abbia spesso giocato come riserva, il giocatore ha evidenziato il contributo dato alla squadra nel tempo. La sua uscita ha aperto un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

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