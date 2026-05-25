L’attore di Stranger Things ha descritto la prima stagione come un’esperienza “magica”. Ha anche condiviso di aver imparato molto durante le riprese della serie, senza specificare i dettagli. La sua riflessione si concentra sull’atmosfera e sull’impatto della prima fase della produzione, sottolineando la qualità del lavoro svolto e il legame con le giovani attrici e attori coinvolti nel progetto.

L'interprete di Hopper ha rivelato quello che ha imparato grazie all'esperienza vissuta sul set della serie dei fratelli Duffer. David Harbour, interprete di Hopper nella serie ideata dai fratelli Duffer, ha condiviso qualche nuovo aneddoto riguardante la sua esperienza sul set di Stranger Things. L'attore, durante una conversazione che si è svolta alcuni giorni fa negli Stati Uniti, ha in particolare rivelato quello che ha imparato dalle sue giovani co-star. L'esperienza vissuta da Harbour sul set Dopo aver scherzato dichiarando in modo ironico che non aveva imparato nulla, David Harbour ha invece ammesso che la prima stagione di Stranger Things è stata "un'esperienza magica". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - David Harbour loda le giovani star di Stranger Things: "La prima stagione è stata magica"

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