L’attore che interpreta Dustin nella serie ha raccontato di aver visto il finale di Stranger Things vestito da Grinch. Ha spiegato di essere passato per i cinema per assistere alla conclusione della storia. La scelta del costume ha attirato l’attenzione, ma non ha portato a un’esperienza particolarmente positiva. La visione in sala è avvenuta di recente, e l’attore ha condiviso alcuni dettagli sul momento.

L'interprete di Dustin nello show creato dai fratelli Duffer ha spiegato come è andato nei cinema per assistere all'epilogo della storia. Gaten Matarazzo, interprete di Dustin nella serie, ha svelato di aver visto il finale di Stranger Things in un cinema. Per evitare di essere riconosciuto dai fan, tuttavia, era vestito da Grinch, scelta che ha comunque avuto delle conseguenze non proprio positive. La scelta di travestirsi da Grinch L'attore, ospite del talk show condotto da Seth Meyers, ha rivelato il motivo per cui si era travestito diventando, per una sera, l'amato personaggio creato da Dr. Seuss. Gaten Matarazzo ha raccontato: "Volevo semplicemente andare a vedere il finale di Stranger Things.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gaten Matarazzo ha visto il finale di Stranger Things vestito da Grinch, ma non è stata una buona idea

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