DAVID GRILLINI E' IL NUOVO SINDACO DI CERRETO D' ESI

Notizia in breve

David Grillini è stato riconfermato sindaco di Cerreto d’Esi con il 55% dei voti. Lo scrutinio ha confermato la sua vittoria con la lista “#Cambiamenti”. La certificazione elettorale ha assegnato a Grillini un nuovo mandato alla guida del Comune. La sua lista ha ottenuto 3.200 preferenze, superando di circa 1.000 voti gli avversari. La vittoria è stata decretata dopo lo scrutinio di tutte le schede.