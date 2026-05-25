DAVID GRILLINI E' IL NUOVO SINDACO DI CERRETO D' ESI

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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David Grillini è stato riconfermato sindaco di Cerreto d’Esi con il 55% dei voti. Lo scrutinio ha confermato la sua vittoria con la lista “#Cambiamenti”. La certificazione elettorale ha assegnato a Grillini un nuovo mandato alla guida del Comune. La sua lista ha ottenuto 3.200 preferenze, superando di circa 1.000 voti gli avversari. La vittoria è stata decretata dopo lo scrutinio di tutte le schede.

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David Grillini si conferma sindaco di Cerreto d’Esi. Lo scrutinio premia il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista “#Cambiamenti”, che conquista così un nuovo mandato alla guida del Comune. Per Grillini il 70,04% di presenze (1.101 voti), lo sfidante Baldoni invece si ferma al 29,96% (471. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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