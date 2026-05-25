DAVID GRILLINI E' IL NUOVO SINDACO DI CERRETO D' ESI
David Grillini è stato riconfermato sindaco di Cerreto d’Esi con il 55% dei voti. Lo scrutinio ha confermato la sua vittoria con la lista “#Cambiamenti”. La certificazione elettorale ha assegnato a Grillini un nuovo mandato alla guida del Comune. La sua lista ha ottenuto 3.200 preferenze, superando di circa 1.000 voti gli avversari. La vittoria è stata decretata dopo lo scrutinio di tutte le schede.
David Grillini si conferma sindaco di Cerreto d’Esi. Lo scrutinio premia il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista “#Cambiamenti”, che conquista così un nuovo mandato alla guida del Comune. Per Grillini il 70,04% di presenze (1.101 voti), lo sfidante Baldoni invece si ferma al 29,96% (471. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Electrolux, nuovo summit in Regione. «Fare fronte comune nella vertenza»
Notizie e thread social correlati
Prima sezione scrutinata a Cerreto d'Esi: avanti il sindaco uscente GrilliniA Cerreto d’Esi, il sindaco uscente David Grillini guida dopo la prima sezione scrutinata.
Cerreto d'Esi, sarà David Grillini Vs Renzo Baldoni. Tutte le liste con i rispettivi candidatiA Cerreto d’Esi si avvicina la tornata elettorale con il sindaco uscente, David Grillini, che si presenta nuovamente come candidato alla guida del...
Temi più discussi: Cerreto d’Esi, ecco i due candidati a sindaco; Elezioni comunali a Cerreto d'Esi: tutte le liste e i candidati; Il sindaco Grillini insidiato dallo sfidante Baldoni; Cerreto oggi al voto per eleggere il nuovo sindaco: Baldoni contro l’uscente Grillini.
David Grillini Candidato Sindaco di Cerreto d'Esi. . ECCO A VOI LA CANDIDATA DANIELA CARNEVALI facebook
Davide Gambarini (@DavideGambarini) / Posts / X x.com
Maiolati Spontini, Mazzarini il nuovo sindaco. Cerreto d’Esi verso la conferma di GrilliniSebastiano Mazzarini è il nuovo sindaco di Maiolati Spontini, David Grillini verso la riconferma a Cerreto d’Esi. Due affermazioni nette, nel voto tra la Vallesina e il fabrianese in provincia di ... centropagina.it
Il sindaco Grillini insidiato dallo sfidante BaldoniIl sindaco uscente David Grillini prova a proseguire il mandato. Atentarelo sgambettoèRenzo Baldoni. Entrambi sostenuti da liste civiche, il ... ilrestodelcarlino.it