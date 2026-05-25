Il tecnico ha commentato la rimonta contro il Torino, definendola come una vittoria simile a un derby. Ha sottolineato che la partita ha rappresentato un forte legame tra la squadra e i tifosi. Ha anche espresso apprezzamento per la presenza numerosa del pubblico, che ha seguito l'incontro. La squadra ha recuperato uno svantaggio iniziale, portando a casa il risultato positivo.

"Per come si era messa è come se avessimo vinto”. Roberto D’Aversa esulta dopo la rimonta al derby per il 2-2 finale: “Ci tenevamo davanti al nostro pubblico, questa è stata la partita dell'amore tra noi e i tifosi. Se lo meritava il nostro pubblico che è venuto in maniera numerosa a vedere il derby. Lo meritavano anche i miei ragazzi che hanno fatto una prestazione da Toro. Essendo andati sotto di due gol sono stati bravi a recuperare la partita. Ci tenevamo a dimostrare lo spirito di club storico di non mollare mai. Farlo in un derby dà ancora più soddisfazione”. Il tecnico ha poi discusso sul caos ultras che ha slittato di un’ora l’inizio della partita: “Quello che successo al di fuori dello stadio è un problema culturale e dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Aversa: "Rimonta da Toro, è stato come vincere il derby"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il primo derby di D'Aversa: "Toro per la storia, regaliamoci una notte gloriosa"Nel primo derby diretto da D'Aversa, il campo si è riempito di tifosi nel cuore del Filadelfia, che ha gridato la propria passione.

Torino Juve, imperativo vincere nel derby: ecco come i bianconeri possono abbattere il muro granata di D’AversaIl derby di Torino tra Juventus e Torino si avvicina e per i bianconeri è fondamentale conquistare i tre punti.

Temi più discussi: D'Aversa: Rimonta da Toro, è stato come vincere il derby; Torino-Juventus 2-2: i granata salutano con una rimonta nel derby; Campionato, il Toro si ferma a Cagliari; Derby infinito, il Toro rimonta due gol alla Juve. All’Olimpico finisce 2-2: gol e highlights.

Un'altra rimonta, con grinta e gioco. Si rivede la solidità di D'Aversa dopo Superga La Scossa Granata, la rubrica su #ToroNews di @supermik14: Dopo Superga, è tornata la solidità del Toro di D'Aversa #TorinoFc #Torino ? La rubrica x.com

D'Aversa: Prestazione da Toro, non se quanto fatto basterà per essere confermatoRoberto D'Aversa, tecnico del Torino, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 in rimonta nel derby con la Juventus: Il nostro pubblico se lo meritava, lo meritavano anche i miei ragazzi: ha ... msn.com

Simeone scatena il Toro: rimonta furiosa sul Sassuolo e D’Aversa vola in casaI granata ribaltano tutto in tre minuti al Grande Torino: quinto gol consecutivo per il Cholito, neroverdi ko 2-1 ... giornalelavoce.it