Torino Juve imperativo vincere nel derby | ecco come i bianconeri possono abbattere il muro granata di D’Aversa

Il derby di Torino tra Juventus e Torino si avvicina e per i bianconeri è fondamentale conquistare i tre punti. La squadra di Spalletti si prepara ad affrontare la partita con l’obiettivo di superare la difesa granata, che è stata rafforzata dall’allenatore D’Aversa. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni, con la Juventus che cerca di migliorare la propria posizione in classifica e il Torino che intende consolidare la propria solidità difensiva.

di Luca Fiore Torino Juve, ecco come la squadra di Spalletti può superare il muro granata costruito da D’Aversa in un derby che vale un’intera stagione. Il derby della Mole arriva in un momento opposto per le due formazioni in campo. La Juventus si gioca la stagione, mentre il Torino ha già conquistato la salvezza. Per comprendere la sfida, occorre studiare la tattica di Roberto D’Aversa. In fase di possesso, la formazione granata è verticale, aggressiva e rifiuta il fraseggio. La costruzione parte a tre, sfruttando quinti alti per allargare il campo e creare superiorità in fase di possesso con l’arretramento di uno tra Prati e Ilkhan. L’obiettivo del gruppo è proiettare il pallone nella metà avversaria, cercando la profondità oppure la punta fisica come Zapata o Simeone che faccia salire i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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