Nel primo derby diretto da D'Aversa, il campo si è riempito di tifosi nel cuore del Filadelfia, che ha gridato la propria passione. Il tecnico ha invitato la squadra a regalarsi una notte da ricordare, definendo il match come un evento storico. I supporter hanno esposto striscioni e cantato, sottolineando che tutto ciò che è avvenuto prima non conta più. La partita si è svolta sotto un’atmosfera carica di entusiasmo.

Sarà il suo primo derby, ma anche la sua prima volta con i tifosi granata allo stadio a spingere il Toro dopo mesi di sciopero. Lo aspetta uno stadio Olimpico Grande Torino tutto esaurito, e stavolta tutto granata. L’antipasto Roberto D’Aversa lo ha assaggiato al mattino, quando il Filadelfia si è riempito di passione e di cori durante l’allenamento a porte aperte. “Ringrazio il nostro pubblico, ringrazio i nostri tifosi, sia quelli che c’erano questa mattina, sia quelli che ci saranno domani e sia tutti quelli che ci seguono da lontano. Questa mattina il Filadelfia è stato emozionante”, dice l’allenatore Roberto D’Aversa che poi scolpisce un concetto nella pietra: “Domani dobbiamo fare la storia del Toro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il primo derby di D'Aversa: "Toro per la storia, regaliamoci una notte gloriosa"

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