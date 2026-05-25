D’Aversa Esulta | ‘La Rimonta del Toro un Trionfo Simile alla Vittoria del Derby’

Da serieanews.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra ha completato una rimonta significativa, paragonata a una vittoria nel derby. Il pubblico ha reagito con entusiasmo, con un boato che ha attraversato la notte e una corsa sotto la curva. La vittoria ha suscitato un senso di rinascita e di emozione collettiva, trasformando il risultato in un momento di forte coinvolgimento per i tifosi.

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Il boato che spacca la notte, la corsa sotto la curva, la sensazione che tutto ricominci: la rimonta del Toro non è solo un risultato, è un abbraccio. E D’Aversa, col fiato corto ma lo sguardo lucido, la chiama per nome: amore. In campo resta ancora l’eco dei cori. Il tecnico non frena l’emozione. “È stata la partita dell’amore tra noi e i tifosi. Se lo meritava il nostro pubblico che è venuto in maniera numerosa a vedere il derby. Lo meritavano anche i miei ragazzi per il lavoro svolto”. Parole semplici, asciutte. Dentro però c’è tutto: il clima, la fatica, il senso di appartenenza che vibra quando la squadra ribalta una serata nata storta. Non è solo il finale a contare. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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