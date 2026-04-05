Torino D’Aversa a Sky nel pre-partita del Pisa | Ecco perché gioca Kulenovic Dobbiamo essere realisti bisogna pensare che questa partita…

Prima della partita tra Pisa e Torino, l’allenatore della squadra ospite è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare le scelte di formazione. Ha spiegato il motivo per cui il giocatore Kulenovic sarà impiegato in campo e ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento realistico in vista della sfida. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso del pre-partita, prima dell’inizio del match.

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