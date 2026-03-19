Durante un’intervista per Mojo, in occasione dell’uscita del nuovo album dei Foo Fighters, Dave Grohl ha affrontato il tema della morte di Taylor Hawkins, avvenuta nel 2022. Il musicista ha detto che la perdita dell’ex batterista gli ha portato a mettere in discussione tutto della vita. La conversazione si è concentrata su questi eventi, senza entrare in dettagli legali o controversie.

Durante un’intervista per Mojo, in occasione dell’uscita di Your Favorite Toy, il nuovo album dei Foo Fighters, Dave Grohl ha parlato anche della scomparsa improvvisa di Taylor Hawkins, avvenuta nel 2022. Una tragedia, racconta il frontman, che «mi ha fatto mettere in discussione tutto della vita, è stato così ingiusto. Faccio ancora fatica a darle un senso». Il batterista è stato trovato senza vita nella sua camera all’hotel Casa Medina di Bogotà, dove alloggiava insieme ai Foos in vista della loro partecipazione al Festival Estéreo Picnic. Subito dopo la morte dell’amico e collega, Grohl e gli altri membri del gruppo si sono riuniti nella stanza, per piangere e raccontarsi aneddoti su di lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dave Grohl parla della morte di Taylor Hawkins: «mi ha fatto mettere in discussione tutto della vita»

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