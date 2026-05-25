Dati sui tumori nel casertano indice di mortalità sopra la media Cisal | Il riflesso della Terra dei Fuochi

Nel casertano, i dati sui tumori mostrano un indice di mortalità superiore alla media nazionale. L’aggiornamento della mappa oncologica si basa sui dati raccolti nel biennio 20222023, provenienti dal sistema di sorveglianza regionale e dai registri tumori attivi. La mappa evidenzia un aumento delle morti legate alle patologie tumorali rispetto ad altre aree del Paese.

L’aggiornamento della mappa oncologica, basato sui dati epidemiologici relativi al biennio 20222023 forniti dal sistema regionale di sorveglianza e dalla rete dei registri tumori attivi sul territorio, offre una lettura complessiva dell’andamento dell’incidenza e della mortalità delle patologie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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