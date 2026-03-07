Controlli nella Terra dei Fuochi | arresti denunce e sanzioni nel casertano

Nella Terra dei Fuochi, le Forze dell’ordine e l’Esercito hanno condotto controlli intensivi nel casertano, portando all’arresto di alcune persone, alla denuncia di altre e alla emissione di sanzioni. I controlli sono stati disposti dai Prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, con l’obiettivo di contrastare gli illeciti ambientali nella zona.

“Nell’ultimo mese le azioni di prevenzione interforze si sono sviluppate in maniera diffusa su tutti i territori, con l’impiego di 1427 servizi di pattuglia e risultati di rilievo: 5 arresti, 146 persone denunciate, 89 veicoli sequestrati su oltre 5800 controllati, 81 i siti produttivi sottoposti a sequestro su 127 controllati, più di 950.000 euro di sanzioni per illeciti amministrativi”, si apprende in una nota congiunta delle Prefetture di Napoli e Caserta. Altre operazioni condotte dai Carabinieri a Teverola, con il sequestro di un caseificio per scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, a Casal di Principe e Casaluce, con i sequestri di una falegnameria e di un’attività di meccatronica abusive. 🔗 Leggi su Casertanews.it Terra dei Fuochi, 6 sequestri e 7 denunce tra Arzano e Melito: controlli su 17 aziendeSei sequestri, sette persone denunciate e tredici sanzioni amministrative per circa 30mila euro di multe. Roma, controlli straordinari nel Municipio VI: arresti, denunce e sanzioni salateControlli straordinari dei Carabinieri a Roma: un arresto, tre denunce, oltre 10. Altri aggiornamenti su Controlli nella Terra dei Fuochi.... Temi più discussi: Rifiuti: ad Aosta più controlli, videosorveglianza e sanzioni aumentate; Responsabilità, controlli e riforme: i Comuni delle Cinque Terre uniti in un giorno di formazione; Controlli a Somma Vesuviana: stop alle officine fantasma; VIDEO | Controlli alimentari nella zona della fera o' luni: pioggia di sanzioni e sequestro di prodotti non tracciati. Minacce agli agenti durante i controlli nella Terra dei Fuochi: denunciato imprenditoreMinacce e tentativi di intimidazione nel corso di un servizio di controllo ambientale. È quanto accaduto nel territorio di San Tammaro, nel Casertano, durante ... cronachedellacampania.it San Tammaro, minacce agli agenti durante un controllo nella Terra dei Fuochi: denunciato imprenditoreSan Tammaro (Caserta) – Davanti agli agenti ha rivendicato un presunto passato criminale, arrivando a dichiarare di essere stato accusato di quattro omicidi ... pupia.tv Trento, controlli straordinari in centro: arrestata una persona - facebook.com facebook La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera dei carburanti. Su indicazione del Mef dopo l'aumento dei prezzi degli ultimi giorni #ANSA x.com