Terra dei Fuochi allarme tumori | falde contaminate in Campania

In Campania, le autorità hanno avviato controlli immediati sulle acque sotterranee in diverse province dopo i risultati di uno studio condotto dall'università Federico II. L'analisi ha evidenziato la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene nelle falde acquifere di alcune zone della regione. Questa scoperta ha portato a un intervento rapido per verificare l'entità della contaminazione e tutelare la salute pubblica.

La Regione Campania ordina controlli urgenti dopo lo studio della Federico II: trovate sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno.. Nuovo allarme ambientale in Campania dopo la diffusione dei dati emersi da uno studio dell’Università Federico II di Napoli che ha rilevato la presenza di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di numerosi territori campani. La Regione, attraverso la Direzione generale della Sanità, ha disposto verifiche urgenti alle Asl provinciali per valutare i rischi sanitari e ambientali legati alla contaminazione da tricloroetilene (Tce) e tetracloroetilene (Pce). Il Tce è classificato come sostanza cancerogena ed è associato a tumori del rene, del fegato e al linfoma non-Hodgkin, mentre il Pce viene considerato un probabile cancerogeno.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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