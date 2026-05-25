Dopo gli infortuni di due giocatori nel weekend, si decide di premiare Eljif Elmas, che finora non ha subito nessun infortunio durante questa stagione. L’attenzione si concentra sul centrocampista, l’unico del Napoli a non aver avuto problemi fisici. Prima della sua partenza per Lipsia, si riconosce il suo stato di salute, che lo distingue tra i compagni di squadra.

Dopo gli infortuni nell’ultima giornata di Alisson Santos e Stanislav Lobotka, ora è arrivato il momento di dare un riconoscimento ad Eljif Elmas prima che torni a Lipsia: è l’unico giocatore del Napoli a non essersi infortunato in questa stagione. Solamente un giramento di testa durante il match di ritorno contro il Sassuolo, ma dovuto a uno stato influenzale; il macedone è sempre stato a disposizione di Antonio Conte quest’anno, riuscendo anche a sopperire alle mancanze a centrocampo dovute, appunto, agli infortuni. Elmas il supereroe del Napoli. Elmas è tornato quest’anno a Napoli, collezionando 44 presenze, un gol e quattro assist. Tra... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Date un premio ad Elmas: è l’unico giocatore del Napoli con zero infortuni in stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan-Inter, il premio di MVP del derby al giocatore più chiacchierato. Ora comincia una nuova stagioneNel derby tra Milan e Inter, il giocatore più discusso e protagonista è stato Pervis Estupinan, il cui tiro potente ha portato alla vittoria dei...

Napoli, riflessioni sul riscatto di Elmas. Potrebbe salutare a fine stagioneA Napoli si discute sulla possibilità di riscattare il cartellino di Elmas, con l’incertezza che si protrarrà fino alla fine della stagione.

Argomenti più discussi: Torna a sconto il Capitale Protetto 100% di SocGen su BTP: 7,5% annuo; Clinical Trials Day al Gemelli: premi alle nuove professioni della ricerca medica; L’arte contemporanea salva l’acqua: svelati i vincitori del Premio Acea a Roma; Twilio Stock Is Up 39% Year to Date. The JPMorgan Conference Explains What’s Next.

A quanto pare Pirlo è un ambasciatore per i russi adesso. È peggio che unirsi alla Juve reddit

Sono onorato di ricevere il premio Exodus della città di La Spezia. Una intera città, i portuali, le donne, i bambini salvarono migliaia di ebrei in partenza per la terra promessa. Il porto di La Spezia racconta questa splendida storia, dei suoi eroi cittadini e del x.com