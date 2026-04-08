Napoli riflessioni sul riscatto di Elmas Potrebbe salutare a fine stagione

A Napoli si discute sulla possibilità di riscattare il cartellino di Elmas, con l’incertezza che si protrarrà fino alla fine della stagione. Il club sta valutando le opzioni per il futuro del centrocampista, che potrebbe lasciare la squadra al termine dell’annata. La decisione sarà presa nelle prossime settimane in base ai risultati sportivi e alle valutazioni interne.

Il finale di stagione si preannuncia particolarmente intenso per Giovanni Manna, chiamato a pianificare le prossime mosse del Napoli tra mercato e gestione interna della rosa. Il direttore sportivo dovrà infatti muoversi su più fronti: da un lato operazioni in entrata e in uscita, dall’altro decisioni delicate legate ai rinnovi contrattuali di diversi giocatori. Tra i casi più interessanti c’è quello di Eljif Elmas, rientrato in azzurro dal RB Leipzig durante l’ultima sessione estiva con la formula del prestito oneroso. L’accordo prevede per il Napoli la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, a cui si aggiungono eventuali bonus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, riflessioni sul riscatto di Elmas. Potrebbe salutare a fine stagione Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del clubElmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Bastoni Barcellona, Romano svela: «I... Meret-Napoli: potrebbe essere addio a fine stagioneAlex Meret e il Napoli potrebbero salutarsi definitivamente al termine della stagione. Temi più discussi: L’assalto al Milan, il record di gol e il riscatto: Hojlund si carica il Napoli sulle spalle; Alisson Santos, il Napoli ha preso una decisione sul suo riscatto: i dettagli – Sky; Amedeo Della Valle: Brescia pronta al riscatto; Modric 7, Nkunku 4: le pagelle dei giocatori del Milan contro il Napoli. Napoli, riflessioni sul riscatto di Elmas. Potrebbe salutare a fine stagioneForzAzzurri.net - Napoli, in forse il riscatto di Elmas Il finale di stagione si preannuncia particolarmente intenso per Giovanni Manna, chiamato a pianificare le prossime ... forzazzurri.net Riscatto Alisson Santos, il Napoli ha già deciso: cifre e dettagli dell’operazioneRiscatto Alisson Santos - Il Napoli ha sciolto le riserve: come confermato da Sky Sport, Alisson Santos sarà un ... fantamaster.it "Solo vincendo potevamo tenere aperto tutto" Allegri dopo Napoli-Milan analizza una sconfitta "che fa male" AC Milan - facebook.com facebook L’analisi dei calendari di #Napoli e #Inter: il momento è cruciale x.com