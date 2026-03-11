Milan-Inter il premio di MVP del derby al giocatore più chiacchierato Ora comincia una nuova stagione

Nel derby tra Milan e Inter, il giocatore più discusso e protagonista è stato Pervis Estupinan, il cui tiro potente ha portato alla vittoria dei rossoneri. I tifosi del Milan hanno riconosciuto in lui il miglior giocatore della partita, assegnandogli il premio di MVP. Ora si apre una nuova stagione e si attendono ulteriori sfide.

Il bolide di Pervis Estupinan ha regalato la vittoria al Milan nel derby con l'Inter. Per i tifosi rossoneri l'ecuadoriano è l'MVP della gara. Ora, per lui, comincia una nuova stagione decisiva per il futuro in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

