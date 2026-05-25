data center sfida al futuro

Il Consiglio regionale si appresta ad approvare quattro modifiche al progetto di legge finalizzato a regolamentare l’apertura di nuovi data center in Lombardia. Quattro modifiche che arrivano dopo tre settimane di dibattito, dentro e fuori il Pirellone, e che saranno licenziate martedì. La Lombardia sarà, così, la prima Regione a dotarsi di una disciplina ad hoc. Nel mentre, però, solo nell’area metropolitana di Milano si contano già 33 data center attivi, altri 10 sono in fase di realizzazione e 23 in fase di valutazione. Nelle altre province ce ne sono 3 attivi, uno in costruzione e 5 in fase di valutazione. La Lombardia da sola ha raccolto il 63% delle richieste di autorizzazione presentate in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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6Perché i data center decidono il futuro dellItalia

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