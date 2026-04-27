La sfida dei data center il digitale si sposta a Sud | Hub chiave per il futuro

Negli ultimi mesi si registra un spostamento delle infrastrutture di data center verso le regioni del Sud Italia, in particolare tra Campania e Puglia. Questa tendenza riguarda l’installazione di nuovi hub digitali, considerati fondamentali per lo sviluppo delle reti e dei servizi online. I dati digitali continuano a crescere senza interruzioni, consolidando il ruolo di queste aree come punti strategici per il futuro delle tecnologie e dell’economia digitale nel paese.

I dati digitali, il vero petrolio del terzo millennio che non conosce crisi. E l’asse della tecnologia che si sposta verso il Sud dell’Italia, tra Campania e Puglia, area candidata a diventare l’hub chiave del Mediterraneo con una percentuale di crescita oltre il 10%. È il prossimo futuro disegnato nello sviluppo dei data center, le enormi infrastrutture informatiche che raccolgono ed elaborano dati e forniscono servizi e applicazioni, intelligenza artificiale compresa. Un mercato pronto ad esplodere: secondo i dati della Ida, l’Italian datacenter association, nel nostro Paese entro due anni il settore raccoglierà 26 miliardi di euro di investimenti, contro i cinque del biennio precedente, con circa 80 strutture in più.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - La sfida dei data center, il digitale si sposta a Sud: «Hub chiave per il futuro» Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza artificiale e data center: l’Italia di fronte a un investimento da 3.000 miliardi per il futuro digitale. Alibaba Cloud costruisce il data center dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina con tecnologia digitale avanzataAlibaba Cloud sta costruendo un data center globale per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, all’interno del MiCo, il centro convenzioni di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Data center, la sfida invisibile dell’Italia tra energia e competitività; Dove va la politica democratica; L’innovazione che sfida il cambiamento climatico viene dal Sud; Hunters group, parità di genere è la nuova sfida per transizione ecologica. Pnrr al Sud, sfida aperta: Fondi nazionali e dall’Ueper garantire continuitàA Gallerie d’Italia a Napoli il convegno di Merita. Appello di Manfredi e Decaro. Sbarra: Non vedo l’apocalisse. Fitto: Prossimo bilancio decisivo ... napoli.repubblica.it #PadovaPescara già esaurita la Curva Sud. Polverizzati i tagliandi ad apertura vendite https://www.pescarasport24.it/news/289953713670/padova-vietata-ai-tifosi-biancazzurri-di-pescara-e-provincia-info-biglietti - facebook.com facebook Israele diffonde le immagini delle demolizioni nel sud del Libano: “Colpite infrastrutture di Hezbollah” x.com