La promessa di Dario Romano | Istituiremo il salario minimo di 10 euro orari in tutti gli appalti comunali

Dario Romano, candidato sindaco per il centrosinistra a Senigallia, ha annunciato che, in caso di vittoria, prevederà l’istituzione di un salario minimo di 10 euro all’ora in tutti gli appalti comunali. Romano ha dichiarato che la città dovrebbe tornare a essere un luogo in cui il lavoro rappresenta anche un’opportunità di crescita personale. Le elezioni amministrative si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.