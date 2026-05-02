La promessa di Dario Romano | Istituiremo il salario minimo di 10 euro orari in tutti gli appalti comunali
Dario Romano, candidato sindaco per il centrosinistra a Senigallia, ha annunciato che, in caso di vittoria, prevederà l’istituzione di un salario minimo di 10 euro all’ora in tutti gli appalti comunali. Romano ha dichiarato che la città dovrebbe tornare a essere un luogo in cui il lavoro rappresenta anche un’opportunità di crescita personale. Le elezioni amministrative si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.
SENIGALLIA – Dario Romano, candidato sindaco a Senigallia per il centrosinistra alle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, ritiene che la città debba tornare a essere un luogo dove «il lavoro non è un semplice mezzo di sussistenza, ma uno strumento di realizzazione personale».🔗 Leggi su Anconatoday.it
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