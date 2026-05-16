Da mesi, alcuni familiari stanno portando avanti una battaglia legale per fare chiarezza sulla morte di due giovani. Il padre di uno dei ragazzi, affiancato da due avvocati, ha espresso grande amarezza, sostenendo che si sarebbe potuto fare di più per salvare i loro cari. La vicenda coinvolge diverse parti e si svolge in un contesto di indagini ancora in corso, senza yet giungere a conclusioni definitive. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

L’amarezza è grande. Giancarlo Perazzini, padre di Luca, per mesi ha portato avanti – con gli avvocati Luca Greco e Francesca Giovanetti (nella foto) – la sua battaglia per fare pienamente luce sulla morte del figlio e di Cristian Gualdi. Le istanze dei familiari si sono però arenate contro lo scoglio dell’ archiviazione disposta dal gip del tribunale di Teramo. "Apprendo con dispiacere l’esito negativo dell’esposto che abbiamo presentato. Sinceramente avrei avuto piacere che questa vicenda fosse esaminata con maggiore considerazione, buon senso e responsabilità – afferma Perazzini –. Noi cercavamo soltanto di capire e di ottenere un po’ più di sensibilità nei confronti di questi due ragazzi che hanno perso la vita in modo drammatico, perché da parte nostra ritenevamo che quei soccorsi avrebbero potuto fare qualcosa di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lunga battaglia dei familiari: "Si poteva fare di più per salvarli"

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