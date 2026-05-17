Il Comune di Castelnuovo Magra ha avviato un progetto rivolto a giovani e famiglie, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Lindbergh e finanziato con un contributo pubblico. L'iniziativa prevede attività e servizi specifici destinati a queste categorie, con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione e supporto. La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni coinvolte mira a offrire opportunità di confronto e partecipazione all’interno della comunità locale. La presentazione ufficiale dell’intervento è programmata per i prossimi giorni.

Il Comune di Castelnuovo Magra, in collaborazione con la Cooperativa Lindbergh e con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove “Crescere è un lavoro”, progetto dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie, "con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e promuovere l’incontro tra generazioni, trasformando il centro sociale polivalente in una piazza di comunità, aperta, inclusiva e partecipata". Il progetto offre attività educative e relazionali, tra cui: aula studio e supporto ai compiti; tutoring individuale; gruppi di parola con psicologi; laboratori creativi, manuali e digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto per giovani e famiglie

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