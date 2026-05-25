Tony Damascelli definisce la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis “surreale” e critica il modo in cui il presidente si è rivolto ad Abodi e Giorgetti, accusandoli di voler coprire i fallimenti della società. Secondo Damascelli, le dichiarazioni del presidente sono un tentativo di spostare l’attenzione dai problemi interni e dai disastri gestionali. La critica si concentra sulla natura teatrale dell’evento e sulla mancanza di risposte concrete alle questioni sollevate.

Tony Damascelli non usa mezzi termini e rubrica l’ultima esibizione di Aurelio De Laurentiis sotto una categoria ben precisa: “conferenza stampa surreale”. Sulle colonne de Il Giornale, la nota firma sportiva picchia durissimo, ridicolizzando l’ennesimo show presidenziale. Un monologo in cui il patron azzurro ha deciso di indossare i panni del tribuno della plebe, scagliandosi contro la politica e scaricando addosso al governo di Roma tutte le colpe del declino del calcio italiano. “Finalmente uno che ha finalmente capito le cause dei problemi del calcio italiano», esordisce Damascelli grattando il fondo del barile del sarcasmo”. Tutta colpa del governo (e della maglia del Southampton). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Damascelli smonta il teatrino di De Laurentiis: prendersela con Abodi e Giorgetti per coprire i disastri societari

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