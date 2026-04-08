Il ministro Abodi | Conte ct della nazionale? Dipende da lui e De Laurentiis

Il ministro dello sport ha commentato la situazione del commissario tecnico della nazionale, affermando che la decisione dipenderà da lui, dal presidente della squadra e dalla federazione. Ha inoltre sottolineato che il tecnico sta svolgendo un ottimo lavoro con la squadra di Napoli, lasciando a loro la responsabilità di valutare eventuali sviluppi futuri. Nessun dettaglio su tempistiche o decisioni concrete è stato fornito.

'Conte ct? Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi sarà lui e il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Conte CT della Nazionale? De Laurentiis apre: «Se me lo chiedesse direi di sì»di Redazione Inter News 24Conte ct della Nazionale? De Laurentiis commenta da Los Angeles le voci sul futuro del tecnico azzurro e lancia la sfida...

De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: “Gli direi sì”Dopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: "Se me lo chiedesse Antonio penso di sì".

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Sul punto principale ("l'Iran non vuole che lo stretto di Hormuz resti chiuso"), l'argomento è sia vero, sia falso allo stesso tempo. L'Iran vuole dimostrare che da Hormuz non si passa, senza passare da loro. Quanto passi, poi, dipende da quanto l'Iran vuole reagi x.com

La solidarietà a Israele non dipende da Ben-Gvir e dalle critiche sulla pena di morte per i terroristi palestinesi Siamo più che mai, e prima di tutto, con lo Stato ebraico - https://www.ilriformista.it/la-solidarieta-a-israele-non-dipende-da-ben-gvir-e-dalle-critiche-s - facebook.com facebook