Sul palco di un laboratorio a Milano dedicato a benessere e cosmetici, Michelle Hunziker ha parlato delle sue abitudini di bellezza. La showgirl ha menzionato l'uso di insalata cruda prima dei pasti, pratiche di karate, oltre a cosmetici e integratori del marchio Goovi. Ha condiviso la sua visione di cura di sé in vista del suo cinquantesimo compleanno, previsto per gennaio 2027.

S ul palco del The In&Out Goovi Lab, un laboratorio esperienziale a Milano dedicato al benessere e alle novità cosmetiche fitmate Goovi, Michelle Hunziker ha condiviso la sua personale filosofia di bellezza in vista del traguardo dei 50 anni, che compirà nel gennaio 2027. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di mantenere il corpo in movimento attraverso attività come il karate, il combattimento, ma anche lavoro posturale e di forza, raccontando con ironia c ome il fisico sia propenso ad infiammazione e ritenzione idrica, ma anche ai piccoli dolori articolari, a qualunque età. Il suo approccio unisce nutrizione, equilibrio emotivo e consapevolezza: « Dobbiamo essere felici, non vedere la cura di noi stesse come un peso, un impegno o una forzatura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'insalata a crudo prima dei pasti al karate, passando per i suoi cosmetici e integratori Goovi: i pilastri di bellezza di Michelle Hunziker, 49 ani (e non vederli)

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