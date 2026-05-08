Aurora Ramazzotti ha commentato pubblicamente la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti, notando la serietà e l’eleganza con cui la coppia si comporta. La loro storia d’amore si sta consolidando e ormai non tentano più di nascondersi dai paparazzi. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i fan, che seguono con interesse gli sviluppi di questa relazione.

La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede ormai a pieno ritmo e la coppia non si nasconde più dai paparazzi. La conduttrice, in una recente intervista al settimanale Chi, ha raccontato di vivere questo momento con maggiore leggerezza rispetto al passato, e ha parlato di un percorso personale che l’ha portata a “mollare tutte le corazze”. In questo contesto, a fare da osservatrice attenta c’è Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl, che secondo quanto riportato dal settimanale Oggi avrebbe accolto positivamente la nuova relazione della madre. La trentenne, che il prossimo 4 luglio sposerà il compagno Goffredo Cerza, sarebbe serena nel vedere Michelle nuovamente felice sul piano sentimentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti”: la reazione di Aurora Ramazzotti all’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti

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