Chi ha vestito Michelle Hunziker nella prima puntata di Battiti Live Spring

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Battiti Live Spring, trasmissione musicale trasmessa in diretta televisiva. Durante lo spettacolo, Michelle Hunziker è apparsa sul palco con un abito bordeaux che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La conduttrice ha presentato gli artisti e condotto l’evento, coinvolgendo il pubblico presente e quello a casa. La serata ha visto anche l’esibizione di diversi musicisti, che si sono succeduti sul palco.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Battiti Live Spring e Michelle Hunziker ha incantato il pubblico con il suo look bordeaux. Chi l'ha vestita per questo inedito debutto?.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate TIM Battiti Live Spring su Canale 5: cast, date e tutto sulla prima puntata con Michelle HunzikerDa domani, mercoledì 29 aprile, la musica live torna in prima serata su Canale 5 con TIM Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile di uno... Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Michelle Hunziker e l'amore; Tim Battiti Live Spring pagelle del 29 aprile | il debutto di Michelle 10 Annalisa misteriosa 8+ Sal tormentone 9; Michelle Hunziker a Verissimo rivela: Li tengo in una cassaforte. Chi ha vestito Michelle Hunziker nella prima puntata di Battiti Live SpringIeri sera è andata in onda la prima puntata di Battiti Live Spring e Michelle Hunziker ha incantato il pubblico con il suo look bordeaux ... fanpage.it In un'intervista al settimanale "Chi", Michelle Hunziker racconta la nuova relazione con l’attore e modello Giulio Berruti: “Con lui ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di manten - facebook.com facebook